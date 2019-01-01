فرجاني ساسي يُعلق بكلمة واحدة على خبر مشادته مع رئيس الزمالك

اللاعب التونسي رد رسميًا على تلك الأخبار

علق فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك بكلمة واحدة على الأخبار التي أثيرت عقب مباراة فريقه ضد الإنتاج الحربي في الجولة العاشرة من الدوري المصري عن مشادة جمعته مع رئيس ناديه "مرتضى منصور".

الفريق الأبيض واصل نتائجه المخيبة في الدوري المصري بتعادله سلبيًا مع مستضيفه على استاد السلام، ليفقد الزمالك بذلك نقطة السابعة على التوالي بخسارته أمام الجيش 3-2 وتعادله 0-0 مع سموحة والإنتاج الحربي.

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وانتشرت عقب المباراة صورة لتصريح من لاعب الوسط التونسي في السوشيال ميديا تتحدث عن مشكلة مع رئيس الزمالك، لكن ساسي نفى الأمر تمامًا بنشر الصورة على حسابه الرسمي في تويتر والتعليق عليه بكلمة "كذب".

ساسي خاض مباراة الإنتاج لكنه واصل ظهوره بمستوًى أقل كثيرًا من مستواه المبهر في الموسم الماضي مع الزمالك، ويُقال أن الأمر يعود لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وتتحدث عدة تقارير عن اقتراب رحيل نجم منتخب تونس عن القلعة البيضاء وعن وجود مفاوضات مع بعض الأندية السعودية وعلى رأسها النصر والأهلي والاتحاد.

وتنفي إدارة الزمالك هذا الأمر دومًا مؤكدة أن فرجاني ساسي من العناصر المهمة للفريق ولن يغادر رغم المبلغ المالي الكبير الذي يتقاضاه سنويًا والذي تكفل به تركي آل الشيخ الموسم الماضي قبل أن ينسحب من دعم الفريق الأبيض هذا الموسم وبعد الصلح مع مجلس إدارة النادي الأهلي.