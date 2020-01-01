مرتضى منصور يفعلها مجددًا .. جعل الزمالك نادي القرن بطريقة جديدة

لا تزال المحاولات جارية لإثبات أحقية الأبيض في لقب الأهلي

لا يزال مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، يحاول بكل الطرق التأكيد على أحقية ناديه في لقب "نادي القرن الإفريقي".

مجلس القلعة البيضاء قرر فتح القضية من جديد بعد 20 عامًا من حصول الأهلي على اللقب من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إذ جمع كافة المستندات التي تؤيد أحقيته باللقب لتقديمها للاتحاد الدولي "فيفا".

الخطوة الداخلية الأولى من مجلس مرتضى منصور كانت بتعليق لافتة على بوابات النادي كتب عليها: "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات لا بالمحسوبية والمجاملات".

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وفي خطوة جديدة، شهد كروت العضوية الجديدة للنادي 2020-2021 طباعة جملة "نادي القرن الحقيقي" عليها، ليتمسك ويؤصل لدى جماهيره أحقيته في اللقب الخاص بالقلعة الحمراء.

يذكر أن الأهلي كان قد تقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق، متهمًا الزمالك بالتعدي على حق من حقوقه، بجانب تقديم شكوى إلى وزارة الرياضة، لإزالة أسباب لافتة الأبيض. (طالع التفاصيل)