الزمالك يُزاحم الأهلي على ضم محمود مرعي

من المتوقع أن يدخل كلًا من الأهلي والزمالك صراعاً من أجل التعاقد مع المدافع الشاب خلال الفترة المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مصرية عن فتح مسؤولو نادى الزمالك خط اتصال مع محمود مرعى مدافع فريق وادى دجلة، والمنتخب الأولمبي المصري.

وبذلك من المتوقع أن يدخل كلًا من الأهلي والزمالك صراعاً من أجل التعاقد مع المدافع الشاب خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير محلية، قد أكدت أن النادي الأهلي هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب بعد مرحلة طويلة من المفاوضات مع اللاعب والنادي. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد؟

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التقارير أكدت أن اللاعب أبدى رغبته في الانتقال للقلعة الحمراء لكن مسؤولي الزمالك يسعون لزيادة القيمة المالية للصفقة مثلما حدث الموسم الماضي في صفقة صلاح محسن.

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يُذكر أن النادي الأهلي قد حسم صفقة زميله معري في الفريق والمنتخب، اللاعب محمد محمود الذي انضم للأهلي منذ أسابيع.