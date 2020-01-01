فيديو | مرتضى منصور: ما فعله رامز مع معلول شروع في قتل وعاقبت حامد لمشاركته

رئيس الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي ضد "رامز مجنون رسمي"، ويعاقب طارق حامد

استنكر مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"، واصفًا ما فعله مع التونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الأهلي، شروعًا في القتل.

البرنامج يعتمد على خداع الضيوف، إذ يقنعونهم بالحضور لحوار صريح على كرسي الاعتراف، ثم يتفاجأون بحضور رامز، الذي يقوم بمضايقتهم بعدة طرق.

وحل التونسي ضيفًا على البرنامج السبت الماضي، كأول لاعب كرة فيه، على أن يستضيف لاعبين آخرين في الحلقات المقبلة.

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وقال مرتضى، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "كل عام يفعل رامز مصيبة، وهذا العام الغرور والعجرفة تفوق الوصف، وبرنامجه يتابعه ملايين الأطفال، قد يلجأون لحجز مواطنين، شاهدت ثلاث حلقات من البرنامج، به احتجاز وتعذيب وشروع في قتل".

وأضاف: "ما فعله رامز مع معلول شروع في قتل، ما فعله لا يصح، هو نجم في منتخب بلده وبالأهلي، كيف يعذبه بهذه الطريقة؟، لذلك قمت بإرسال إنذار إلى وزير الداخلية ووزيرة الصحة ومستشفى الأمراض العقلية للتعامل معه، بجانب بلاغ للنائب العام".

رئيس القلعة البيضاء تابع: "بالنسبة لي لا أعرف مَن مِن لاعبي الزمالك شارك بالبرنامج، لكنني قررت خصم نصف مليون جنيه من كل من كان ضيفًا معه، وأبلغت طارق حامد بذلك، لأنه ذهب، فهو الوحيد الذي علمت أنه ذهب حتى الآن، وأنتظر باقي الحلقات، وحامد تقبل الأمر بصدر رحب".