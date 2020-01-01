بنشرقي يُوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا

لاعب الزمالك يرد على الأخبار الأخيرة

أوضح المهاجم المغربي أشرف بنشرقي حقيقة إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وغيابه عن مباراة فريقه الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

المهاجم القادم للزمالك من الهلال السعودي صيف 2019 يُعد أحد العناصر المهمة جدًا في الفريق، وقد أثارت عدة تقارير صحفية قلق الجماهير بعدما زعمت إصابته بالفيروس الذي وُلد في الصين في ديسمبر من العام الماضي.

بنشرقي الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في تاريخ الزمالك في البطولات الأفريقية برصيد 9 أهداف نفى تلك الأخبار عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مؤكدًا جاهزيته لخدمة فريقه ولعب المباراة النهائية يوم الجمعة القادم.

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صاحب الـ26 عامًا كتب "كل ما يتم تداوله بخصوصي مجرد شائعات، أنا جاهز للنهائي يوم الجمعة ومستعد لتقديم أفضل ما لدي لخدمة فريقي الزمالك".

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