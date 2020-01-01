بالإنجازات والبطولات لا بالمحسوبية والمجاملات .. لافتة "القرن" الجديدة في الزمالك

الجدل مازال متواصلًا بشأن لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا

أعاد نادي الزمالك رفع لافتة "القرن" على أسوار مقره في العاصمة المصرية القاهرة، ذلك بعدما أجرى عدة تعديلات على اللافتة القديمة أبرزها حذف شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

النادي الأهلي ك ان قد تُوج بطلًا للقرن في القارة السمراء عام 2000 وتسلم الجائزة رئيسه الراحل صالح سليم وسط حفل كبير، لكن إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور ترى أن اللقب من حق النادي الأبيض كونه الأكثر حصولًا على الألقاب القارية في القرن العشرين، بواقع 9 ألقاب مقابل 7 لمنافسه.

ومُنحت جائزة "نادي القرن" للفريق الأحمر حسب لائحة شملت معايير حددها الكاف ومنح على أثرها نقاطًا للفرق الأفريقية بناءً على نتائجها في البطولات القارية، وقد اعترض الزمالك على تلك المعايير بعد مرور 20 عامًا تقريبًا على الأمر بحجة أنها تُساوي بين بطولتي الأندية الأفريقية البطلة وبطولة كأس الأندية أبطال الكؤوس، كما تمنح المتأهل لدور الـ8 نقاطًا.

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إدارة الزمالك كانت قد رفعت الأسبوع الماضي لافتات على أسوار النادي تحمل شعاره وشعار الكاف وجملة "الزمالك نادي القرن الحقيقي"، ولكن تم إزالة تلك اللافتة بعد بيان الاتحاد القاري ومطالبته بحذفها وتهديده بمعاقبة النادي المصري لاستخدامه شعاره دون إذن ووجه حق.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي اليوم الأحد أنه أعاد رفع اللافتات المعدلة، وقد كتب عليها "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات (9) وليس بالمحسوبية والمجاملات (7)".

وقال النادي في بيانه أنه وضع اللافتات بعد الاستجابة لمناشدة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحذف شعاره من على اللافتة.