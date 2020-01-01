مرتضى منصور لميدو: أنت من تتوعد بتربية أمير؟ لا تلعب معنا

رئيس الزمالك المجمد يوجه رسالته لأحمد حسام "ميدو"

رد مرتضى منصور؛ الرئيس المجمد لنادي الزمالك، على المشادة الكلامية التي نشبت بين أحمد حسام "ميدو"؛ نجم الفارس الأبيض الأسبق، وأمير مرتضى؛ المشرف العام السابق للكرة بالقلعة البيضاء، متوعدًا الأول بلقاء قريب.

وكان الثنائي قد دخل في مشادة كلامية، بعدما نشر ميدو صورة له رفقة محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي، ليتعرض بعدها لهجمة شرسة من المتعصبين.

ولم يصمت أمير مرتضى، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى مزبلة التاريخ"، ليخرج بعدها ميدو مشنًا هجمة شرسة على الأول. (طالع تصريحات ميدو)

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وقال مرتضى، عبر فيديو انتشر عبر موقع "يوتيوب": "يقول لأمير من أنتم؟، هو لم يهرب من الزمالك وهو طفل للاحتراف بأوروبا، لا تلعب معنا، الله يسامحك، لن أفعل لك أي شيء، أنت من تتوعد بتربية أمير؟، هذا محامي محترم، سنتقابل قريبًا، لا تشغل بالك، المسامح كريم".

يذكر أن وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي، كانت قد أصدرت قرارًا بتجميد مجلس إدارة القلعة البيضاء بالكامل برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة أحمد البكري، على خلفية وجود مخالفات مالية وإدارية.