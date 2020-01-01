الزمالك يتراجع عن تعاقده مع أمير عادل

النادي كان قد أعلن رسميًا التوقيع مع لاعب الوسط المصري الدنماركي

أفادت مصادر صحفية عديدة أن إدارة نادي الزمالك تراجعت عن التعاقد مع صانع الألعاب أمير عادل لرفضه من جانب المدير الفني جايمي باتشيكو.

الفريق الأبيض كان قد أعلن رسميًا التعاقد مع اللاعب المصري الدنماركي، لكن لجنة الكرة وضعت بندًا يسمح للنادي فسخ العقد حال عدم اقتناع المدرب البرتغالي باللاعب، وهو ما حدث بالفعل.

الزمالك كان قد أتم اتفاقه مع أحمد الشيخ عقب فسخ عقده بالتراضي مع الأهلي ، لكنه ورغم موافقة باتشيكو تراجع عن ضمه كذلك حفظًا لقيم ومبادئ النادي كما قيل.

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أمير عادل صاحب الـ26 عامًا كان قد وقع على عقد يمتد لـ4 سنوات مع الزمالك، لكنه عاد دون نادٍ حاليًا، إذ كان قد رحل عن فريق سارسبورج النرويجي في أكتوبر الماضي.