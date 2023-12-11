الرئيس يعتدي على الحكم .. كارثة في الدوري التركي!

تصرف غير مقبول في الدوري التركي....

انتهت مباراة أنقرة جوجو، وريزا سبور، في الدوري التركي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت الكثير من الإثارة في دقائقها، وأحداثًا مؤسفة عقب نهايتها.

افتتح أنقرة جوجو أهداف المباراة في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، ثم أكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول لاعبه على بطاقة حمراء في الدقيقة 50، وازدادت الإثارة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أكمل ريزا سبور اللقاء بعشرة لاعبين، بعد حصول لاعب على بطاقة حمراء، وبلغت الإثارة أشدها بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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وعقب نهاية المباراة، بدأت الأحداث المؤسفة بدخول فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو إلى أرضية الملعب، وهاجم الحكم واعتدي عليه بالضرب، ومعه جزء من لاعبي الفريق، واعتدوا على الحكم بضرب مبرح، بعد سقوطه على الأرض.

وفي النهاية وبعد التدخل الأمن، قام الحكم وظهرت على وجهه علامات الاعتداء، وتورمت عيناه ودخل إلى غرفة خلع الملابس في حراسة مشددة.