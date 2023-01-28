الرئيس التنفيذي لأتلتيكو: ريال مدريد يضغط على الحكام، راجعوا التاريخ جيدًا!

حالة من الجدل بسبب ما حدث في الديربي

يؤمن جيل مارين المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، بوجود بعض الضغوطات التي يتعرض لها الحكام من غريمه وجاره اللدود ريال مدريد.

أتلتيكو خرج مؤخرًا من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة من ريال بنتيجة 3/1، في مباراة شهدت حالة من الجدل بسبب عدم حصول داني سيبايوس على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 70 عندما كان أتلتيكو متقدمًا بهدف دون رد.

وقال مارين في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسباني عن هذا الأمر:"أحترم الحكام كثيرًا وأنا مقتنع بأن نيتهم هي الأفضل دائمًا ولكن أي شخص يراقب الأمر من الخارج يعرف ما يحدث جيدًا، إنه شيء واضح يتكرر منذ عقود وعليك فقط مراجعة التاريخ".

وأضاف:"ريال مدريد يتمتع ببيئة قوية للغاية مع قدر كبير من الاهتمام حوله، إنهم يخلقون مثل هذا الضغط ليؤثر على الأشخاص الذين يتعين عليهم اتخاذ القرارات، لو تعرضوا لأي خطأ أو ضربة ستجد حملة شنيعة على أي شخص يتم اتهامه بإضرارهم".

وتابع:"البطاقة الصفراء الثانية كانت واضحة للغاية ولا ريب فيها بعد تعديل اللوائح، ولكن بكل تأكيد ترك ريال مدريد بـ10 لاعبين في نهاية المباراة كان سيسبب حالة من الجدل".

وشدد المدير التنفيذي لأتلتيكو في نهاية حديثه على عدم اختلاق الأعذار بتصريحاته، مشيرًا إلى عدم وجود الحماية الكافية للثنائي أنطوان جريزمان وألفارو موراتا في الديربي الأخير.