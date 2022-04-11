الريان ضد الهلال: مباشر لحظة بلحظة

الريان 0×1 الهلال

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32' عررررضية من البريك ولكن الدفاع يشت الكرة قبل أن تصل إلى ماريجا

30' خطيرررة للريان، ضربة حرة غير مباشرة يلعبها براهيمي ورأسية من يووهان بولي ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع الهلال

28' بطاقة صفراء لمصطفى عصام بعد تدخل قوي على محمد كانو

26' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الحمدان يسجل هدف التقدم للهلال، عررضية رائعة من البريك وتسديدة قوووية من الحمدان على يسار الحارس

23' خطيرررة للهلال، عرررضية من ميتشل ورأسية من ماريجا ولكن حارس الريان يمسك بالكرة

17' خطيرررة للهلال، عررضية تصل إلى ماريجا الذي يمهد الكرة لكانو الذي يسدد الكرة ولكن الدفاع يعترضها

17' محاولة من الريان القطري عن طريق هاشم علي ولكن المعيوف يمسك بالكرة

11' خطأ للهلال بعد تدخل قوي من أحمد ياسر على ماريجا

9' سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب الهلال

2' فررصة أولى خطيرررة للهلال، عرررضية من البريك ورأسية من كويلار ولكن الكرة تمر فوق القائم

انطلاق المباراة

تشكيل الريان:

التشكيل| 4-2-3-1

فهد يونس

محمد جمعة - أحمد ياسر - دمي تراوري - علي كريمي

أسامة الطيري - ستيفن نزونزي - مصطفى أبو ليلة

ياسين براهيمي - يوهان بولي - هاشم علي

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - متعب المفرج - محمد جحفلي - علي البريك

سلمان الفرج - جوستافو كويلار- محمد كانو

ميشيل أوليفيرا -عبدلله الحمدان - موسى ماريجا

نجح الهلال في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على الشارقة الإماراتي بهدفين لهدف، في المقابل حقق الريان انتصار صعب خارج ملعبه على استقلال دوشنبه بثلاثة أهدف مقابل هدفين، ليكون رصيد كلا الفريقين ثلاث نقاط، فمن يقتنص الصدارة في مباراة الليلة؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الريان القطري ضد الهلال السعودي، والتي تقام ضمن إطار مباريات الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لموسم 2021/2022، على ملعب فيصل بن فهد.