معارضًا الجمهور .. سمير عثمان يُهاجم حكم مباراة الريان والهلال في دوري أبطال آسيا النخبة

الهلال هزم الريان في عقر داره

أبدى الجمهور، خاصة السعودي، رضاه التام عن حكم مباراة الهلال والريان في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا النخبة، لكن هذا لم يكن رأي الحكم السابق سمير محمود عثمان.

الهلال عاد من الدوحة بالفوز 3-1 بعد مباراة ممتعة ومثيرة بين الطرفين، وقد أكد الجمهور المتابع لبرنامج "أكشن مع وليد" خلال رسائلهم أن الحكم كان جزءًا من متعة اللقاء بعدم إطلاق صافرته كثيرًا والسيطرة جيدًا على اللقاء.

المحلل التحكيمي للبرنامج رأى العكس تمامًا، إذ قال "الحكم كان أقل من المباراة كثيرًا، هو متواضع فنيًا بخلاف حكام آخرين ظهروا تلك الجولة مثل الأردني أدهم مخادمة والكويتي أحمد العلي، لقد استغرق وقتًا طويلًا في مراجعة قرارته رغم أن اللقطات كانت واضحة تمامًا، سواء في لقطة التسلل أو لمسة اليد".

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تابع "كان هناك الكثير من الأخطاء في المباراة لم تُحتسب خاصة للهلال، أخطاء قريبة من منطقة الجزاء وفي وسط الملعب، كان هناك ما يقرب من 6 أخطاء لم تُحتسب. الحكم باعتقادي أخطأ كثيرًا في عدم احتساب عدة أخطاء للفريقين خاصة الهلال".

يُشار إلى أن الحكم الكوري الجنوبي، كيم يونج هيوك، عاد إلى تقنية الفيديو في لقطة احتساب الهدف الثالث لصالح الهلال، حيث حامت الشكوك حول تسلل صاحبه ماركوس ليوناردو، وكذلك في لقطة احتساب ركلة جزاء للفريق السعودي نتيجة لمسة يد على لاعب الريان، وقد أهدرها في النهاية ألكسندر ميتروفيتش.