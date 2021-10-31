الريان القطري يعن إصابة الكولومبي رودريجيز

خاميس تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام العربي

أعلن نادي الريان القطري، عن إصابة لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز، وذلك بعد ساعات من مواجهة فريقه الأخيرة أمام العربي، ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

رودريجيز شارك في مباراة فريقه الريان أمام العربي، والتي خسرها الريان بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري نجوم قطر، والتي شهدت حصوله على كارت أحمر.

وأعلن نادي الريان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تعرض رودريجيز لإصابة خلال مباراة الفريق أمام العربي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "خاميس رودريجيز يتعرض لكدمة على مستوى الضلع الأيمن، ويحتاج للراحة لبعض الأيام".

وكانت الدقائق الأخيرة من مباراة الريان والعربي قد شهدت أحداثًا ساخنة، كان بطلها الكولومبي رودريجيز، حيث اعترض بشكل غير لائق على حكم المباراة.

رودريجيز تعرض لخطأ عنيف على مشارف منطقة الجزاء لفريق العربي، ولكن حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء في وجهة، ليعترض بشكل كبير ضد الحكم.

فيديو | خاميس رودريجيز يصنع هدفًا ويُطرد من مباراة الريان والعربي

خاميس حاول الاعتداء على حكم المباراة، وسط محاولات من جانب زملائه بالفريق لتهدئته، إلا أنه أصر التوجه إلى الحكم، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية، والبطاقة الحمراء، ويُطرد على إثرها.

واقعة خاميس رودريجيز لاقت انتقادات كبيرة من جانب الجماهير القطرية عقب المباراة، بسبب سوء الاعتراض، والذي وصفه البعض بأنه مبالغ فيه، كما أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه منذ انضمامه إلى الريان حتى الآن.