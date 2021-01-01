ريال مدريد ضد أوساسونا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام أوساسونا والتي تقام بملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب الجولة 34 من الدوري الإسباني

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

ريال مدريد 0 × 0 أوساسونا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

'17 خطأ غريب من جانب ميليتاو في إعادة الكرة لحارس المرمى لكن كورتوا يلحق بالكرة قبل دخول الشباك

'14 تسديدة مباغتة من كاسيميرو من بعيد مستغلًا تقدم حارس أوساسونا لكن الكرة هبطت خارج الملعب

'8 أول محاولة من جانب أوساسونا وتسديدة من بعيد عن طريق أفيلا ولكن سهلة في يد كورتوا

'3 ريال مدريد يبدأ بقوة وأول هجمة عن طريق هازارد لكن التسديدة أعلى العارضة

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل| 4-2-3-1

تيبو كورتوا

مارسيلو – رافييل فاران – إيدير ميليتاو – أودريازولا

بلانكو – كاسيميرو

فينيسيوس - إيدين هازارد - ماركو أسينسيو

كريم بنزيما

📋✅ إليكم قائمة الفريق لمباراتنا 🆚 @CAOsasuna!#ريال_مدريد_أوساسونا pic.twitter.com/ycYfLSgxxF

— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 1, 2021

تشكيل أوساسونا:

يبدأ المدرب جاجوبا اراستي بالتشكيل الآتي:

التشكيل| 4-4-2

سيرجيو هيريرا

مانويل سانشيز – دافيد جارسيا – أدرياني هيرنانديز - ناتشو فيدال

خافي مارتينيز – لوكاس تورو– جون مونكايولا

روبيرتو توريس -تشيمي أفيلا - روبين جارسيا

في المقابل، يحاول أوساسونا الاستمرار في النتائج الإيجابية والابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط وضمان البقاء لموسم آخر في الدوري الإسباني.

يدخل ريال مدريد اللقاء، بهدف مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإسباني والفوز على أوساسونا لتقليص الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد إلى نقطتين فقط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد أمام أوساسونا في إطار مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.