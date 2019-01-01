الروماني ميريل رادوي أخر المرشحين لتدريب الهلال

تعمل بكل قوة حاليًا على إيجاد مديرًا فنيا للفريق في ظل طرح العديد من الأسماء خلال الأيام الماضية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ذكرت تقارير صحفية رومانية ظهور أسم المدير الفني ميريل رادوي مدرب المنتخب الروماني تحت 21 عامًا ضمن خيارات مسؤولي نادي الهلال السعودي من أجل قيادة الفريق.

إدارة الهلال تعمل بكل قوة حاليًا على إيجاد مديرًا فنيا للفريق في ظل طرح العديد من الأسماء خلال الأيام الماضية.

التقارير قال أن رادوي حصل على عرض مالي ضخم من قبل الهلال، لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد.

شباب أهلي دبي يرغب في ضم سمير نصري ومنافسة من نادي سعودي🙌🙌https://t.co/tNQjWq5sVn pic.twitter.com/znf4S5rmw8 — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 26, 2019

رادوي لاعب الهلال السابق يمتلك تجربة تدريبية قصيرة مع ستيوا بوخارست، والمنتخب الروماني للشباب، الذي قاده للتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية.

الموقع الروماني قال إنه في حال توصل الهلال إلى اتفاق مع المدير الفني فإنه سيقود أغنى فريق في السعودية والذي يمتلك بين صفوفه أسماء كبيرة من بينها الفرنسي بافيتمبي جوميز، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

إدارة الهلال تصرف النظر عن التعاقد مع كاريلو بسبب بنفيكا

يُذكر أن رادوي سيقود رومانيا أمام ألمانيا، الخميس المقبل في نصف نهائي يورو تحت 21 عامًا في مباراة تعني الكثير في مسيرته.