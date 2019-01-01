الروماني كوزمين على أعتاب العودة للتدريب بالدوري الإماراتي

المدرب الروماني الذي ينشط حاليًا في الدوري الصيني

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية إماراتية أن المدير الفني الروماني أولاريو كوزمين يقرب من العودة للتدريب مُجددًا إلى التدريب في منافسات دوري الخليج العربي.

المدرب الروماني الذي ينشط حاليًا في الدوري الصيني وبالتحديد مع نادي جيانغسو سونينغ، يمتد عقده مع ناديه حتى نهاية موسم 2020\2021.

مصادر قناة أبو ظبي الرياضية أكدت أن كوزمين قريب جدًا من العودة إلى منافسات الدوري الإماراتي خلال الفترة المقبلة، دون تحديد وجهته المتوقعة.

ويمتلك كوزمين تجربة سابقة في دوري الخليج العربي، حيث قاد من قبل ناديي العين وشباب أهلي دبي، الذي كان أخر محطاته بالدوري المحلي.

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يُذكر أن كوزمين ينفرد على غيره من المدربين في تاريخ الكرة الإمارتية بتحقيق ثلاثية دوري وكأس المحترفين وكأس السوبر في موسم واحد، وكان ذلك مع نادي الأهلي.