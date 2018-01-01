الرمثا يطلب 20 ألف دينار لتحرير نمر و أبو زيتون

إدارة الرمثا تحدد سعر التخلي عن ثنائي الفريق

آية العاروري

أكدت ادارة نادي الرمثا أن لاعبيه قصي نمر و عبد الله ابو زيتون عليهما دفع مبلغ 20الف دينار كشرط جزائي في حال قرارا مغادرة الفريق واللعب لنادي اخر خاصة وان اللاعبين مرتبطان مع النادي لأكثر من موسم، وان ادارة الرمثا غير مستعدة للاستغناء عنهما قبل ان يعيدا المبلغ الذي تقاضياه عند التعاقد معهماالى ذلك تستعد إدارة الرمثا للمغادرة إلى دولة قطر لإقامة معسكر تدريبي للفريق يمتد لااسبوعين مستغلاً فترة توقف الدوري وخوض عدة مباريات ودية استعداداً لمرحلة الاياب من دوري المحترفينيذكر بأن نادي الرمثا يمر بظروف صعبة هذا الموسم وان ترتيبه على سلم الدوري غير منطقيالى ذلك طلب عدة لاعبين فسخ عقودهم ابرزهم عامر ابو هضيب وراكان الخالدي والحموي شادي.