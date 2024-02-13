"الركلة الملعونة".. دافيد أنشيلوتي يحرج والده في لحظة خلاف بين نجوم ريال مدريد

معركة هادئة بين جولر وخوسيلو انتهت بفشل ذريع

كشفت ركلة الجزاء الأخيرة لريال مدريد خلال مباراة جيرونا الماضية، والتي أهدرها المهاجم خوسيلو، عن جدل داخل النادي الملكي.

وكان ريال مدريد قد تغلب على جيرونا (4-0)، السبت الماضي في الجولة 24 من الليجا، فيما أهدر خوسيلو فرصة إضافة الهدف الخامس من ركلة جزاء تحصل عليها الفتى التركي أردا جولر في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

والتقطت عدسات "DAZN"، المفاوضات التي جرت على أرض الملعب بين العديد من اللاعبين ومدربهم كارلو أنشيلوتي، حول من يجب عليه تسديد الركلة، في ظل مطالبات جولر الذي حصل على الخطأ بتصويبها، بينما كان خوسيلو هو المكلف من الجهاز الفني بهذا الأمر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان جولر متحمسًا جدًا لدرجة أنه بمجرد أن أشار الحكم إلى وجود ركلة جزاء، سأل براهيم دياز، الذي نظر في الاتجاه الآخر، ثم خوسيلو، وهو يعلم أنه بسبب النظام المحدد سيكون بالتأكيد المهاجم الإسباني هو من سينفذ الركلة.

وعلى الناحية الأخرى، توسط تشواميني لجولر، حيث طلب من خوسيلو السماح لأردا بتسديد الكرة من أجل اكتساب الثقة، لكن لاعب إسبانيول السابق التزم بتعليمات الجهاز الفني وأخذ الكرة ووضعها في نقطة الجزاء، قبل أن يهدرها في القائم.

وكشفت "DAZN"، أنه أثناء حدوث ذلك على أرض الملعب، نهض أنشيلوتي من مقاعد البدلاء ليخبر كارفاخال، أن جولر يجب أن يسدد ركلة الجزاء، لكن على الفور تدخل ابنه دافيد من الخلف وشدد على أن خوسيلو هو المنوط به هذه المهمة ويجب أن يبقى كل شيء كما هو مخطط له.

وأشارت إلى أن الجدل انتهى عندما وصل كامافينجا وتشواميني للحديث مع الفتى التركي وأخبروه أن عليه الالتزام بما يقوله المدرب، ورغم أن خوسيلو أهدر الركلة، كان جولر هو أول من ذهب له ليواسيه ومن بعده براهيم دياز وكارفاخال.