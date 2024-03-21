ردًا على من وصفوه بالانتهازي .. الركراكي يدافع عن براهيم دياز ويفاجئ ريال مدريد برغبة المغرب!

"نجم الملكي التزم بعهده معنا .. وعلينا أن نفتخر به"

كشف وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، كواليس جديدة بشأن قرار براهيم دياز، نجم ريال مدريد، اختيار اللعب لمنتخب أسود الأطلس بدلًا من إسبانيا.

وعقد وليد الركراكي، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، قبل المباراة الودية التي يخوضها منتخب المغرب أمام أنجولا، اليوم الجمعة بأكادير.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي: "لقد تلقيت كلمة من براهيم واتفقت معه على الانضمام للمغرب منذ أن كان بالفعل في ميلان. لقد تحدثنا معه لمدة عام ونصف. ولكن لضمان وصوله إلى المغرب كان عليه أولا العودة إلى ريال مدريد".

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وأضاف: "يجب على المغاربة أن يفخروا بدياز. أما أولئك الذين يصفونه بالانتهازي، يجب أن أقول إنه تم استدعاءه من قبل منتخب إسبانيا، لكنه التزم بوعده معنا".

وفاجأ الركراكي الحضور، بوجود رغبة لدى المغرب لاستدعاء براهيم دياز للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس، قائلًا: "صحيح أن حالته ليست مثل حالة الفرنسي كيليان مبابي، على سبيل المثال، الذي سيتعين عليه الاختيار بين الأولمبياد أو أمم أوروبا، إذا سمح مدرب ريال مدريد بذلك، آمل أن يتمكن براهيم من التواجد في الأولمبياد".

وأقر الركراكي بأن "وجود لاعب في فريقك محترف في ريال مدريد شيء يدعو للفرح. والده مغربي واختار المغرب في توقيت صعب، أقول له (برافو)"، مشيرًا إلى أنه متأكد من أن دياز سيستحوذ على قلب المغاربة.