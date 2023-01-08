الركراكي ثالثًا ورينارد ثامنًا في قائمة أفضل مدربي المنتخبات لعام 2022

المنتخب السعودي قدم أداءً جيدًا تحت قيادة رينارد في كأس العالم 2022

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قائمة أفضل مدربي المنتخبات لعام 2022، وقد تصدرها بطل العالم ليونيل سكالوني فيما حل المغربي وليد الركراكي ثالثًا بعد ديديه ديشان الذي قاد فرنسا لوصافة كأس العالم قطر 2022.

الركراكي كان قد قاد المغرب لنصف نهائي المونديال الذي انتهى بتتويج الأرجنتين، وقد خسر أمام فرنسا ثم ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث لكنه حصد إعجاب العالم بما قدمه من أداء خاصة أمام بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.

الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي جاء في المركز الثامن متساويًا مع البرازيلي تيتي مدرب منتخب السامبا والبرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية.

رينارد قاد الأخضر للفوز على الأرجنتين في إنجاز تاريخي في كأس العالم قطر 2022، لكنه لم يستطع مواصلة النتائج الإيجابية وخسر أمام بولندا ثم المكسيك ليخرج من دور المجموعات بعدما وُلد الأمل لدى الجماهير بالتأهل إلى دور الـ16 وتكرار إنجاز 1994.

يُشار إلى أن محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي الذي قدم أداءً مذهلًا في المونديال ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في 2022.