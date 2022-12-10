الركراكي: المغرب هو "روكي" كأس العالم

مدرب المغرب يتحدث عن إسعاد الجماهير المغربية والعربية والإفريقية

شبه وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، أسود الأطلس بشخصية "روكي" السينمائية الشهيرة، بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وتأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد، في مباراة ربع النهائي التي أقيمت مساء السبت على ملعب الثمامة.

وقال الركراكي خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نحن المنتخب الذي يحبه الجميع في كأس العالم، لأننا أظهرنا لهم بأنه يمكننا النجاح حتى لو لم يكن لدينا نفس القدرات من مواهب ومال".

وتابع: "ما حققناه ليس معجزة، وسيقول الكثير إنها كذلك خاصة في أوروبا، ولكننا انتصرنا على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال".

واختتم الركراكي تصريحاته قائلًا: "لقد جعلنا شعبنا والعرب والأفارقة سعداء بنا، بل العالم أيضًا لأننا الآن روكي بالبوا في المونديال".