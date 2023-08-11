الرقم الذي بدأ الحرب .. تصرف من باريس يشعل غضب مبابي

قميص 2025 سبب ثورة كيليان مبابي على باريس سان جيرمان!

أصبح مستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حديث وسائل الإعلام الفرنسية مؤخرًا، وبالأخص بعد حالة التوتر المُحيطة باللاعب الفرنسي وإدارة النادي الباريسي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن بوادر الحرب بين الطرفين ظهرت عند إعلان باريس سان جيرمان تجديد عقد مبابي في 21 مايو 2022، وظهوره بالقميص 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الفرنسي اعترض على هذه المناورة، حيث كان العقد الذي وقعه بنهاية موسم 2024 بشكل فعلي، مع وجود بند بالتجديد لموسم ثالث ولكن بموافقته.

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كما أوضح التقرير الفرنسي أن كيليان والمُقربين منه تفاجئوا بظهوره بالقميص الذي يحمل 2025 أثناء تجديد عقده، حيث طلب اللاعب الظهور بالقميص رقم 2024 مجددًا إلا أن الإدارة الفرنسية لم توافق على طلبه، لأنه كان جيدًا لصورة باريس سان جيرمان مع الرعاة والمستثمرين، لكن بعد عام، ندم الطرفان على هذه البادرة.

مبابي أعلن عن رغبته في الاستمرار داخل النادي الباريسي خلال موسم 2023/2024 والرحيل بشكل مجاني بالموسم المقبل.

الأمور وصلت لأسوء حد مؤخرًا بعد تهديد الخليفي لمبابي بعدم المشاركة طوال الموسم، في حال رفض تجديد عقده مع النادي.