"لن تكون الرقصة الأخيرة" .. جوارديولا يرد على أرنولد ويكشف السبب الغريب لعدم تناوله العشاء مع كلوب!

الإسباني يضاعف شراسة هالاند ودياش قبل معركة الآنفيلد

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على تصريحات ترينت ألكسندر-أرنولد، لاعب ليفربول، التي تحدث خلالها الأخير عن قيمة نجاح السيتي مقارنة بنجاح فريقه، في ظل الفارق المالي بين الناديين.

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ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ليفربول، الأحد المقبل بملعب آنفيلد، في قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر الريدز جدول الترتيب برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن السيتزينز.

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وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي معلقًا على هجوم أرنولد ورد ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند وروبن دياش عليه: "أتمنى له الشفاء العاجل وآمل أن يعود إلى الملعب في أقرب وقت ممكن، أنا سعيد مع اللاعبين في فريقي وراضٍ عنهم لسنوات عديدة".

وسُئل جوارديولا: "هل تعتقد أن هذه المحادثات تنبئ بقتال في الملعب الأحد المقبل؟"، ليرد: "بالطبع، بدون هذه المحادثات لن نقاتل؟ نحن مستعدون للمعركة وما فعلناه في السنوات الأخيرة يؤكد أننا سنقاتل من أجل تقديم مباراة جيدة".

وتطرق مدرب مانشستر سيتي، للحديث عما إذا كانت مباراته المقبلة ستكون الأخيرة له ضد يورجن كلوب، قائلًا: "لا أعتقد ذلك، يمكننا اللعب مجددًا في كأس الاتحاد الإنجليزي والمستقبل لا أحد يعرفه. إنه شاب، أنا شاب، لذلك لا أعرف".

وعندما سئل جوارديولا، عن سبب عدم تناوله الغداء أو العشاء مطلقًا مع يورجن كلوب، قائلًا "إننا بحاجة إلى تحديد من يدفع أولًا".

وأوضح: "بالطبع أتطلع للفوز على ليفربول في الآنفيلد، لطالما كان من دواعي سروري اللعب هناك وتحقيق الفوز، وسيكون الأمر كذلك يوم الأحد أيضًا، لذا ليس في إمكاننا سوى المحاولة والمحاولة من أجل حصد الفوز".

وتجنب جوارديولا الحديث عن موقف جاك جريليش وجيريمي دوكو وماثيوس نونيس، من خوض مباراة ليفربول، قائلًا: "سنعرف المزيد عن حالتهم عندما يعودوا إلى التدريب يوم السبت".