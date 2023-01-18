الرفض متبادل .. بيريرا: عليّ الرحيل عن السعودية كي أشارك وأتطور!

البرازيلي يدرك تمامًا أن جمهور الهلال لن يعطيه فرصة أخرى لإثبات نفسه

Shahid

كما يرفض جمهور الهلال السعودي استمرار المحترف البرازيلي ماتيوس بيريرا في صفوف فريقه، فإن اللاعب هو الآخر لديه رغبة في الرحيل، ومل الطريقة التي يُعامل بها في الزعيم.

النادي السعودي كان قد تعاقد مع البرازيلي في صيف 2021 قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في صفقة كانت هي الأغلى في تاريخ الدوري السعودي وقتها.

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لكن لم يقدم بيريرا المستوى المطلوب منذ الموسم الأول له، وتزداد الأمور سوءًا للموسم الثاني على التوالي، في ظل تهميشه فنيًا، وعدم تقديمه المتوقع عند الاعتماد عليه.

وتحدث بيريرا عن وضعه في الهلال، خلال تصريحاته لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، إذ قال: "أرغب في المشاركة في المباريات لمدة أطول، كي يتحسن أدائي، لكن هذا سيحدث خارج السعودية، لذلك أريد العودة للعب في أوروبا إلا أنني حاليًا عليّ التركيز على عملي في الهلال".

يذكر أن بيريرا لم يشارك الموسم الجاري إلا في سبع مباريات فقط في دوري روشن السعودي من أصل 14 خاضها فريقه، ولم يحرز أو يصنع أي أهداف.

أما الموسم الماضي، فشارك في 30 مباراة في مختلف البطولات، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع 13 آخرين.

Shahid