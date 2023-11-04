الرعب يحيط بمانشستر سيتي .. جوارديولا يكشف سبب تبديل هالاند المثير للجدل!

اللاعب قد يغيب عن مباراة وسط الأسبوع.

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن سبب تبديل لاعبه إرلينج هالاند بين شوطي مواجهة بورنموث ضمن لقاءات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريح أدلى به بعد المباراة، وأكد خلاله أن اللاعب تعرض لإصابة في الكاحل، وشدد على أنه لن يكون متاحًا في مواجهة الثلاثاء القادم.

وقال جوارديولا: "لقد تعرض لإلتواء في الكاحل، ولم نكن نريد أن نخاطر به بينما كان لا يشعر أنه بخير، سيعود ربما يوم الأحد القادم".

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ويلتقي مانشستر سيتي في منتصف الأسبوع مع يونج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا، ثم يعود لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

جدير بالذكر أن هالاند هداف الدوري الإنجليزي كان قد شارك أساسيًا في مواجهة بورنموث قبل أن يتم تبديله بين الشوطين دون أي مساهمة تهديفية في المباراة التي انتهت لصالح كتيبة بيب جوارديولا بستة أهداف لهدف.