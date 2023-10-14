الرد وصل .. مانشستر يونايتد يحسم قراره حول انتقال نجمه إلى برشلونة

برشلونة كان مهتمًا بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد...

ستشهد فترات الانتقالات القادمة، تنافسًا شديدًا من كبار الأندية الأوروبية، والدخول في سباق للتعاقد مع جادون سانشو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتوترت العلاقة بين إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، وسانشو لاعب الفريق في الفترة الأخيرة، وارتبط الجناح الإنجليزي بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، بعدما خرج من حسابات مدربه.

وحاول برشلونة، استغلال توتر العلاقة بين سانشو، ومدربه واستفسر عن إمكانية التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، في الفترة القادمة.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد، رفضت فكرة التخلي عن اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ولن يحدث أي شيء قبل الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إدارة الشياطين الحمر، اتفقت مع اللاعب على الخروج في فترة إعارة قصيرة، ليعيد سانشو اكتشاف نفسه من جديد، خاصة وأن اللاعب كلف خزائن النادي 85 مليون يورو، ولم يقدم المطلوب منه حتى الآن.

وأفادت "سبورت" في تقريرها، إلى أن سانشو سيتعين عليه خفض راتبه بشكل كبير، إن أراد الانضمام إلى برشلونة، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني، وعدم قدرته على تحمل الراتب الكبير للاعب.