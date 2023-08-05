الرد النهائي .. مانشستر سيتي يخاطب برشلونة حول صفقة برناردو سيلفا

مانشستر سيتي يتخذ قراره النهائي حول برناردو سيلفا...

حسم مانشستر سيتي، قراره النهائي بشأن احتمالية رحيل لاعبه برناردو سيلفا، إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وترددت الأنباء الصحفية في الفترة الماضية، عن رغبة برشلونة في التعاقد مع سيلفا من صفوف مانشستر سيتي، خلال الصيف الحالي.

ومن جانبه أوضح الصحفي " فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مانشستر سيتي اتخذ قراره النهائي حول الصفقة المحتملة، ورد بالفعل على برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد رومانو عبر حسابه، أن مانشستر سيتي خاطب برشلونة وشدد على أنه لا يوجد أي نية للتفريط في اللاعب تحت أي ظرف في الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، أوضح الصحفي الإيطالي أن مانشستر سيتي يجهز عقدًا جديدًا للاعبه برناردو سيلفا، إذ يستهدف تمديد عقد اللاعب في الفترة القادمة.

ويستعد سيلفا مع مانشستر سيتي، لبداية الموسم الجديد، والذي سينطلق بمباراة الدرع الخيرية أمام آرسنال مساء يوم الأحد 6 أغسطس.