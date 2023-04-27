الرحيل هو الحل .. أجر مدافع برشلونة يدمر ميزانية النادي للموسم القادم

أجر ضخم لجوردي ألبا مع برشلونة الموسم المقبل!

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن الوضع المالي السئ لنادي برشلونة سيؤثر بشدة على قدرتهم في تدعيم الفريق بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتحاول إدارة برشلونة حاليًا تخفيض النفقات قبل الموسم المقبل وسيتم ذلك عن طريق تخفيض أجور كل لاعب في الفريق.

ووفقًا لاذاعة "كادينا كوبي" إذا لم يوافق جوردي ألبا، نجم الفريق على هذا الإجراء فسيكون قادرًا على كسب 36 مليون يورو في الموسم المقبل في العام الأخير من عقده الحالي وهذا بسبب تأجيل الأجور التى يستحقها ألبا من المواسم السابقة.

وتابعت الصحيفة، أن ألبا قد لا يكون في برشلونة الموسم المقبل حيث يقال إن المسؤولين يتطلعون إلى رحيله في الصيف.

ولعب ألبا دورًا ثانويًا في برشلونة هذا الموسم ومن المتوقع أن يرحل عندما ينتهي عقده بشكل نهائي وهو غير مستعد للتنازل عن راتبه أو تخفيضه.