الرحيل عن جدة والبقاء في السعودية .. تطورات مفاجئة في مستقبل بنزيما مع الاتحاد

أزمة المهاجم الفرنسي مع ناديه السعودي لم تنته بعد

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مازال الضباب يُحيط بمستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد، خاصة بعد استبعاده من معسكر الفريق الإعدادي المقام حاليًا في دبي، إذ يتحدث البعض عن رغبته في الرحيل فيما يتجه البعض لتأكيد استمراره.

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الصحفي المختص بسوق الانتقالات، فابريتسيو رومانو، كشف عن تطورات مفاجئة في أزمة المهاجم الفرنسي مع ناديه السعودي، إذ أكد عبر حسابه على منصة إكس أن التوتر مازال سيد الموقف في العلاقة بين الطرفين.

وأوضح رومانو أن الأيام القادمة ستشهد عقد المزيد من الاجتماعات بين الأطراف جميعًا للخروج من ذلك المأزق دون خسارة، مشيرًا إلى أن المسؤولين السعوديين يرغبون في استمرار بنزيما في الدوري السعودي حتى لو كان بقميص آخر غير الاتحاد.

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وواصل الصحفي المخضرم حديثه بالتأكيد على أن عودة بنزيما إلى أوروبا لن تحدث سوى بتخليه عن جزء ضخم من راتبه، كما فعل الإنجليزي جوردان هندرسون بفسخ عقده مع الاتفاق والانضمام إلى أياكس أمستردام مقابل تنازله عن 75% من راتبه تقريبًا.

يُشار إلى أن مهاجم ريال مدريد السابق ارتبط خلال الأسبوعين الأخيرين بعدد من الأندية الأوروبية أبرزها مانشستر يونايتد وآرسنال وليون وإنتر.

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