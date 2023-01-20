الرحيل عن توتنهام بعد وفاة فيالي؟ كونتي: أنا حيوان!

هيثم محمدهيثم محمد
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Antonio Conte Tottenham 2022-23Getty
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أوضاع المدرب الإيطالي ليست جيدة في سبيرز

تحدث مدرب توتنهام أنطونيو كونتي عقب الخسارة من مانشستر سيتي والفترة السيئة التي يعيشها سبيرز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم سبيرز بهدفين نظيفين قبل أن يعود سيتي ويسجل رباعية، ليكبد رجال المدرب الإيطالي الهزيمة الثانية في غضون خمسة أيام عقب الهزيمة من آرسنال.

وأجاب كونتي عقب اللقاء على تساؤلات الإعلام حول إذا كان الموسم الحالي الأصعب في مسيرته بعد وفاة جيانلوكا فيالي، سينيسا ميهايلوفيتش، وجاين بييرو فينتروني، وكلهم ارتبط المدرب معهم بعلاقات وطيدة.

وقال مدرب إنتر ويوفنتوس السابق: "على المستوى الشخصي كان موسماً صعباً بسبب تلك الأحداث ورحيلهم، ولكن الآن هذا الأمر ليس مهماً، هو أمر شخصي، وسيأتي وقت يجب أن اتخذ قراراً لي ولعائلتي وللمستقبل، ولكن الأمر لا يؤثر على عملي، أنا حيوان وأركز في عملي".

وأردف: "من المنطقي أن تكون طموحاتي في إنتر ويوفنتوس عالية، ولكن إذا فكرت هنا بنفس الطريقة الأمر سيكون خطيراً والغضب سيكون كبيراً بنهاية المطاف".

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