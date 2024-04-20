الرحيل اقترب .. مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد باختياره لخليفة جوارديولا!

صيف 2025 سيكون موعد الحسم

رغم إعلانه عن الاستمرار مع باير ليفركوزن وعدم رحيله هذا الصيف، إلا أن التكهنات لا تزال مستمرة حول مصير المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

لاعب ريال مدريد وليفربول السابق قاد ليفركوزن لإنجاز تاريخي هذا الموسم، بالحصول على لقب الدوري الألماني بشكل رسمي قبل جولات من نهايته، مع إمكانية إضافة المزيد من الألقاب مع نهاية الموسم.

صحيفة "as" الإسبانية، قالت إن رفض ألونسو لفكرة الانتقال لليفربول أو بايرن ميونخ والبقاء مع ليفركوزن الموسم القادم، لا يعني أنه سيستمر مع النادي الألماني لفترة طويلة.

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وأشارت في تقرير وضعته على الغلاف الخاص بها، إلى أنه يعتبر من الأهداف المحتملة لمانشستر سيتي، في حالة عدم موافقة بيب جوارديولا على تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، والذي ينتهي في يونيو 2025.

ورفضت كذلك استبعاد إمكانية تحقيق ألونسو لحلمه الأكبر، وهو الانتقال لتدريب ريال مدريد، ولكن هذا الأمر مرتبط كذلك برحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يعيش أفضل أيام حياته التدريبية، بالاقتراب من ضمان الدوري الإسباني، والتواجد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن ريال مدريد يعتبر ألونسو من الخيارات المفضلة له لخلافة أنشيلوتي، بسبب القدرات التدريبية المبهرة التي أظهرها خلال منذ بداية مسيرته وحتى الآن، بالإضافة لمعرفته الجيدة بالنادي الإسباني وأجواء سانتياجو برنابيو.

يذكر أن ليفركوزن يمكنه إضافة المزيد لبطولاته هذا الموسم مع ألونسو، حيث يلعب أمام روما في نصف نهائي الدوري الأوروبي، كما يلتقي بكايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا يوم 25 مايو القادم.