الرحيل اقترب .. عرض فرنسي إلى الهلال للتعاقد مع سعود عبدالحميد

تطورات مثيرة في مستقبل سعود عبدالحميد..

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يبدو أن أيام الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، باتت معدودة للغاية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

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سعود انضم إلى الهلال، في يناير من عام 2023، قادمًا من صفوف نادي الاتحاد السعودي؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع 17 آخرين، خلال 110 مباريات رسمية، حتى الآن.

ووفقًا للإعلامي الرياضي رودي جاليتي، قدّم نادي تولوز الفرنسي، عرضًا رسميًا إلى الإدارة الهلالية؛ من أجل التعاقد مع سعود، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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جاليتي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن رغبة قوية من اللاعب؛ في خوض أول تجاربه الاحترافية، في الملاعب الأوروبية.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الأيام القادمة، ستشهد بدء المحادثات بين إدارة نادي تولوز ونظيرتها في الهلال؛ من أجل إتمام الصفقة.

جدير بالذكر أن اسم سعود عبدالحميد "24 سنة"، ارتبط بعد بطولة كأس العالم "قطر 2022"، بأكثر من فريق أوروبي، خاصة نادي يوفنتوس الإيطالي؛ ولكن دون وجود تأكيدات رسمية.

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