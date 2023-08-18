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الرحيل اقترب .. أول رد فعل من سالم الدوسري بعد انضمام نيمار إلى الهلال

أحمد فرهود
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صدمة من سالم الدوسري لجماهير نادي الهلال

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يبدو أن النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، غير سعيد بـ"انضمام" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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الهلال أعلن التعاقد مع نيمار "31 سنة"؛ لمدة موسمين، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة تتراوح قيمتها بين 80 إلى 90 مليون يورو.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، تقديم سالم، طلبًا إلى الإدارة الهلالية؛ للرحيل عن صفوف الفريق الأول، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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وكشف الفريح في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا، عن أن النجم الدولي السعودي؛ تأكد بأنه لن يتواجد في التشكيل الأساسي للزعيم، خلال الفترة القادمة.

سالم الدوسري البالغ من العمر 32 سنة، يجيد في نفس مركز نيمار جونيور؛ وهو ما يعتبر تحديًا للمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، الذي عليه التضحية بالنجم الدولي السعودي، أو تغيير طريقة اللعب، بما يتناسب الثنائي الكبير.

جدير بالذكر أن الدوسري، تدرج في مختلف الفئات السنية لنادي الهلال، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2011؛ حيث لعب 372 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مسجلًا 84 هدفًا وصانعًا 72 آخرين.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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  • 12644روبرتو فيرمينو
  • 6022نجولو كانتي
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  • 27724صفقة أخرى
145566 الأصوات

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