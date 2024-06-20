"الرحلة قد لا تستمر حتى 2025" .. الاتحاد يصدم حمد الله ويقترب من إعلان رحيله!

هل باتت ساعات المغربي معدودة في الاتحاد؟

بعد فترة من الشد والجذب، وجدل دائر حول مستقبل المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، بات العميد قريبًا من إعلان انفصاله عن أبرز هدافي الفريق في المواسم الماضية.

وانتقل عبد الرزاق حمد الله إلى الاتحاد، في صفقة انتقال حر، ويرتبط اللاعب بعقد حتى يونيو 2025، وتمكن المغربي من قيادة الفريق للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس بيرين للسوبر السعودي في موسم 2022-2023، كما فاز بجائزة الهداف وأفضل لاعب في السوبر.

وفي موسم 2023-2024، شارك حمد الله مع العميد في 38 مباراة بمسابقات دوري روشن السعودي، كأس العالم للأندية، دوري أبطال آسيا، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، وسجل اللاعب 29 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، إلا أن ذلك لم يشفع في خروج الاتحاد من الموسم خالي الوفاض.

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وذكر خبير الانتقالات العالمية، رودي جاليتي، أن الاتحاد يقرر الانفصال عن حمد الله، ورغم انتهاء عقده في عام 2025، ولكن النادي الجداوي يضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع اللاعب لإنهاء الصفقة مبكرًا.

يذكر أن الإعلامي الرياضي خالد ياسين، قد أكد في وقت سابق من شهر يونيو، أن الإدارة الاتحادية لم تبلغ حمد الله بالاستغناء عنه، واللاعب متمسك بعقده الذي يتبقى له موسم واحد، فيما حذر ياسين الإدارة من فسخ عقد المغربي من طرف واحد، بقوله "إذا أراد الاتحاد إنهاء عقد اللاعب، يجب عليه تحمل التبعات القانونية".

وأفادت صحيفة "اليوم" بأن أربعة أندية سعودية تنتافس على توقيع حمد الله، حال تأكد رحيله عن الاتحاد، وهم الخليج والرائد والشباب والفيحاء.

وكان حمد الله قد ارتبط اسمه بالرحيل عن الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، من أجل إفساح المجال أمام الفرنسي كريم بنزيما، للانفراد بهجوم العميد في الموسم المُقبل، فيما وصفت تقارير عالمية بأن وجود بنزيما - أيضًا - قد يكون مهددًا حال التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي.