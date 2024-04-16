"هذا الرجل يتخذ القرار النهائي!" .. حقيقة استغناء النصر عن أندرسون تاليسكا

جديد مستقبل تاليسكا مع نادي النصر..

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كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، حقيقة رحيل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الميركاتو الصيفي القادم.

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تاليسكا الذي انضم إلى النصر في صيف 2021، يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي، للعلاج من الإصابة التي يُعاني منها؛ وسط شائعات برحيله في الميركاتو القادم، والعودة إلى فريقه الأسبق بشكتاش التركي.

وفي هذا السياق.. نفى الرشيد عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، وجود أي قرار من الإدارة النصراوية - حتى الآن -، بـ"الاستغناء" عن تاليسكا أو أي لاعب آخر.

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الإعلامي الرياضي أكد على أن قرار الاستغناء عن أي لاعب محترف في صفوف الفريق الأول؛ سيكون في يد المدير الرياضي الأجنبي، الذي سيتعاقد معه النصر، خلال الأيام القادمة.

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جدير بالذكر أن النصر يضم في صفوفه حاليًا، 8 محترفين أجانب؛ هم: الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والمدافع الإسباني إيمريك لابورت، ومتوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والجناح السنغالي ساديو ماني، بالإضافة إلى البرازيليين أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا، والثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وأوتافيو مونتيرو.

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