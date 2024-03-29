قاهر ريال مدريد يحصل على فرصة ثمينة

حرص الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على استقبال الإسباني فرناندو توريس، مدرب فريق ليفربول تحت 19 عامًا، داخل تدريبات الريدز اليوم.

وحظي لاعب ليفربول السابق بفرصة للتواجد في مران الفريق الأول تحت قيادة كلوب، والذي يستعد لخوض مباراة مهمة أمام برايتون الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن توريس سيحضر تدريبات ليفربول يومي الجمعة والسبت، وكذلك مواجهته مع برايتون يوم الأحد المقبل، ليرى كيف تسير الأمور تحت قيادة كلوب في آنفيلد.

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ويشق توريس مشواره بقوة في عالم التدريب، حيث يقدم فريقه أداء مميزًا ونتائج قوية، واستطاع مؤخرًا التغلب على فريق ريال مدريد تحت 19 عامًا بقيادة ألفارو أربيلوا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كل من "توريس" و"أربيلوا"، يحظى بتقدير كبير في ليفربول وريال مدريد، على الترتيب، ومن المرجح أن يتم النظر إليهما لتولي مناصب عليا على المدى القصير أو المتوسط.

ويأتي ذلك، في ظل محاولات إدارة ليفربول بقيادة مايكل إدواردز، للبحث عن المدرب الجديد للفريق، بعدما أعلن كلوب أن الموسم الحالي هو الأخير له داخل الآنفيلد، وقرر الرحيل بعد 9 سنوات حقق خلالها بطولات كبرى.

يذكر أن فرناندو توريس، أحد النجوم الخالدة في تاريخ ليفربول حيث استطاع أن يسجل 81 هدفًا ويصنع 16 تمريرة حاسمة في 142 مباراة لعبها بقميص الريدز.