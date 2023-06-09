الرجل الأول في ميامي .. رقم قياسي لميسي قبل أن يظهر في الدوري الأمريكي!

ميسي النجم الأول أينما ارتحل

يواصل ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الجديد تحطيم الأرقام القياسية حتى قبل ارتداء قميص ناديه الجديد.

ميسي الذي انضم إلى إنتر ميامي بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان، فضل الدوري الأمريكي على عرضي برشلونة والهلال.

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، أصبح هو اللاعب الأعلى أجرًا في ميامي، حيث سيبلغ راتبه السنوي 43 مليون يورو، وهو الراتب الأعلى بين اللاعبين في كل الرياضات في مدينة ميامي، التب تملك عدد من أفضل الأندية في الرياضات الأمريكية مثل كرة السلة، والبيسبول.

ويتصدر ميسي قائمة الأعلى أجرًا بينما يأتي خلفه بفارق 13 مليون يورو، لاعب السلة جيمي بتلر نجم ميامي هيت والذي يحصل على 30 مليون يورو، وثالثًا يأتي نجم كرة القدم الأمريكية تيريك هيل لاعب نادي ميامي دولفينز براتب يصل إلى 24 مليون يورو، ورابعًا لاعب البيسبول خورخي سولير نجم فريق ميامي مارلينز الذي يصل راتبه إلى 12 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن صحيفة "ذا أثليتك" كشفت أن عقد ميسي مع النادي الأمريكي، يتضمن حصوله على نسبة من حصة شركتي آبل وأديداس في رعاية الدوري الأمريكي.