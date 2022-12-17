الرجاء يتمسك بالمشاركة في كأس العالم للأندية بدلًا من الأهلي

هل يشارك الرجاء بدلًا من الأهلي في مونديال الأندية؟

أعلن عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء المغربي، عن تمسك ناديه بحقوقه في المشاركة في كأس العالم للأندية، بعد الإعلان عن اشتراك النادي الأهلي المصري في البطولة.

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن أمس الجمعة، عن إقامة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، حيث سيشارك الوداد بصفته بطلًا للدوري المغربي "البلد المنظم"، مما يعني أن الأهلي سيشارك بصفته وصيف بطل دوري أبطال إفريقيا.

ونشر البدراوي عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي صورة لخطابين أرسلهما إلى الاتحادين المغربي والدولي "فيفا" يطالب فيهما بأحقية الرجاء في المشاركة بالمونديال.

وعلق قائلًا: "نتشبث بأحقية فريقنا في المشاركة في بطولة العالم للأندية البطلة، التي ستقام بالمغرب، بصفتنا البلد المنظم للدورة، أحقية ترشحنا قبل أي فريق إفريقي آخر، حتى وإن كان وصيفًا لبطل النسخة الأخيرة".

وتابع: "اتصلنا هاتفيًا بمسؤولي جامعتنا من أجل التنسيق، وراسلناهم رسميًا، كما راسلنا رسميًا مسؤولو الفيفا قل الحسم يوم الثلاثاء".