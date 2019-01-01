فيديو - ديربي كازابلانكا | الرجاء يلدغ الوداد في الوقت القاتل

البديل حميد أحداد يخطف الفوز قبل النهاية بتسع دقائق

حسم الرجاء مواجهة ديربي كازابلانكا أمام الوداد لصالحه بالفوز بهدف وحيد، على المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية المغربية.

المباراة بدأت هادئة بين الفريقين في محاولة لجس النبض، لكن وداد الأمة خسر أولى لاعبيه بعدما تعرض أشرف داري للإصابة، ليخرج وينزل محمد كمال بدلًا منه في الدقيقة 18.

وشهد شوط اللقاء الثاني توقف دام لخمس دقائق إثر إطلاق الشماريخ من قبل جمهور الوداد، مما حجب الرؤية في الملعب، ليضطر الحكم لإيقاف اللقاء لحين وضوح الرؤية من جديد.

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وفي الدقيقة 81 ترجم البديل حميد أحداد سيطرة النسور على المباراة إلى هدف الفوز، بعدما انطلق من الجهة اليسرى حتى توغل إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية سكنت الشباك.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، أشهر الحكم الكارت الأحمر في وجه إبراهيم النقاش؛ قائد وداد الأمة، بعدما حصل على الإنذار الثاني وسط احتجاجات واسعة من زملائه على الحكم.

الفوز رفع رصيد الأخضر إلى النقطة 17 من ثماني مباريات في المركز الرابع بجدول الترتيب أما الوداد فيحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة من تسعة لقاءات.