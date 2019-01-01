رسميًا - الرجاء المغربي يعلن إقالة كارتيرون

كارتيرون يرحل عن تدريب الرجاء المغربي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، وتم توجيه الشكر له.

الرجاء أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إقالة كارتيرون من تدريب الفريق المغربي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "توصل نادي الرجاء الرياضي والمدرب باتريس كارتيرون إلى اتفاق يقضى بفسخ العقد الرابط بينهما، في إطار حبي وتوافقي، نادي الرجاء الرياضي يشكر المدرب باتريس كارتيرون على ما قدمه من خدمات للنادي، ويتمنى له حظا موفقا في مستقبل مشواره الرياضي".

جاء ذلك بعدما أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن هناك خلافات بين كارتيرون وإدارة الرجاء، عجلت في رحيله عن الرجاء المغربي.

إبعاد كارتيرون للمهاجم محسن متولي، عن تشكيل الفريق، بالإضافة إلى طلبه بالعفو عن محمود بنحليب، تسبب في تفكير إدارة الرجاء في إقالة المدرب الفرنسي.

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ومن المقرر أن يتولى يوسف السفري مهمة تدريب الرجاء خلفًا للمدرب الفرنسي، قبل استقطاب مدرب جديد، خلال الفترة المقبلة.

الرجاء كان تعادل مع الوداد البيضاوي بهدف لمثله، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس محمد الخامس للأندية العربية الأبطال.

وتولى كارتيرون مهمة تدريب الرجاء، بعد رحيله عن الأهلي المصري، وذلك بعدما فشل في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.