شغب وإصابات في كلاسيكو الرجاء والجيش الملكي بالدوري المغربي

الفريق العسكري فاز بالمباراة واجتاحت الفوضى جنبات الملعب

سادت حالة من الفوضى ساحات ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، عقب انتهاء كلاسيكو الجيش الملكي والرجاء، ضمن الجولة الـ15 من الدوري المغربي.

المباراة انتهت بفوز الفريق العسكري بهدف نظيف، سجله جوزيف كيدي كنادو في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

النسور دخلوا المباراة بغياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في ظل إراحتهم، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر، بالإضافة إلى تعرض لاعب الفريق جبرون للإصابة خلال مجريات الشوط الأول.

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وعقب نهاية المباراة، عمت الفوضى جنبات الملعب، إذ أوضح موقع "تلياكسبريس" المغربي أن الفوضى اجتاحت جنبات الملعب، حيث قام مجموعة من المشاغبين بمهاجمة قوات الأمن وبعض المواطنين بالحجارة، مشيرة إلى أنه لم يتضح إنتماؤهم الكروي، كونهم كانوا بأعداد كبيرة في جنبات الملعب.

وأوضح الموقع أنه تعرض عدد من الجمهور وقات الأمن لإصابات، بجانب تخريب أجزاء من المدرجات والأماكن العامة وسيارات خاصة، حيث كان يتم إلقاء الحجارة بشكل عشوائي.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الجيش إلى النقطة 25 في المركز الخامس، متساويًا مع الرجاء الذي يتفوق بفارق الأهداف ويأتي بالمركز الرابع، ويبتعد كلاهما عن الصدارة بثماني نقاط.