الرتوش الأخيرة.. برشلونة و"نايكي" يتفقان على العقد الجديد!

النادي الكتالوني يمر بضائقة لن يخرجه منها إلا هذه الاتفاقية..

من المقرر أن يبرم كل من نادي برشلونة وشركة "نايكي" اتفاقية الرعاية الجديدة في الأيام القليلة المقبلة بحيث تستمر العلامة التجارية الأمريكية في الوجود على قمصان برشلونة للسنوات العشر القادمة.

الاتفاق النهائي سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري، وهو الموعد النهائي الذي حدده الطرفان لإغلاق كافة المفاوضات.

وقد تم بالفعل الاتفاق على الخطوط العامة للاتفاقية والآن لا يوجد سوى القليل من التفاصيل الناقصة حول كيفية توزيع المبالغ التي سيحصل عليها النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وستدفع شركة نايكي 140 مليون يورو لكل موسم لبرشلونة خلال تلك الفترة الزمنية، وهذا هو التقييم الذي تم إجراؤه للرعاية، ولكن يتبقى ما يعرف بـ"مكافأة التوقيع" والمبلغ الإضافي الذي سيتم دفعه في كل موسم.

يمكن للنادي أن يحصل على الفور على 150 مليون يورو مقابل مكافأة التوقيع هذه ويحصل على 125 مليونًا في كل موسم، هذا هو الاتفاق الذي تريده "نايكي".

مكافأة التوقيع الأولية مهمة جدًا لبرشلونة في ظل إعلان النادي هذا الأسبوع أنه سيختتم موسم 2023/24 بخسائر قدرها 91 مليون يورو ويحتاج النادي إلى الأموال لزيادة دخله ولضمان ألا تثقل هذه الخسائر كاهل النادي.

بالإضافة إلى ذلك، سيعود النادي بعد إبرام العقد مع "نايكي" إلى قاعدة 1:1 للتعاقد مع اللاعبين، وهو أحد الأهداف ذات الأولوية التي حددها مجلس الإدارة للسوق المقبل.