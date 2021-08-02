"الرب أراد أن ألعب في ميلان" جيرو يكشف سبب الرحيل عن تشيلسي

ما سبب اختيار جيرو للعب في ميلان؟

كشف أوليفيه جيرو، لاعب ميلان، عن السبب وراء رحيله عن تشيلسي وارتداء قميص الروسونيري مؤكدًا أنّ "الرب" جاء وراء ذلك القرار.

جيرو رحل عن تشيلسي بعد حصد بطولة دوري أبطال أوروبا ليرتدي القميص رقم 9 في صفوف ميلان العائد لتوه إلى التشامبيونزليج.

وبلغت قيمة الصفقة 2 مليون يورو في 17 يوليو الماضي بعقد يمتد حتى عام 2023.

ما الذي قاله جيرو؟

وقال جيرو في تصريحات صحفية: "لقد حققت البطولات في كل الفرق التي لعبت لصالحها وأود تكرار الأمر مع ميلان".

وتابع: "لدي هدف أرغب في تحقيقه مع الروسونيري ولكنني لن أخبركم به حتى لا أتعرض للمزيد من الضغوط، أستطيع فقط القول إنني أسعى لحصد بطولة في سان سيرو".

وحول رحيله عن صفوف تشيلسي، أردف: "الوقت كان قد حان لترك البلوز وتجربة دوري جديد. الرب أراد أن ألعب في ميلان وهو أحد أكبر الفرق في أوروبا، كما أنني أؤمن بمشرع الفريق الحالي".

واستكمل: "لدينا كل ما نحتاجه لأجل تقديم بطولة قوية في دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة".

هل يشعر جيرو بالقلق من ارتداء القميص 9؟

وارتدى جيرو القميص رقم 9 في ميلان وهو الشاهد على العديد من الإخفاقات للاعبين أمثال فيرناندو توريس وجونزالو هيجواين ولويز أدريانو وغيرهم، إلا أنّ الفرنسي لا يشعر بالقلق.

وأوضح: "لا أؤمن بالخرافات، ورقم القميص لن يحدد المستوى الذي سأقدمه في الملعب، أعتقد أنّ هناك العديد من اللاعبين ارتدوا القميص 9 في ميلان ونجحوا مثل إنزاجي وفان باستن وجان بيير بابان".

صاحب الـ34 عامًا اختتم بقوله: "العمر لا يقلقني، فلقد شاهدنا زلاتان إبراهيموفيتش يقدم مستويات كبيرة وهو أكبر مني عمرًا، الأمر يتعلق فقط بالعقلية والدافع الصحيح للاستمرار وتقديم كل ما لديك".

جدير بالذكر أنّ جيرو سجل في أول مباراة بقميص ميلان وكانت ضد نيس وديًا استعدادًا للموسم الجديد.

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