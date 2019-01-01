الراوي: شاركت في كوبا أمريكا وأنا لست جاهزاً بصورة كاملة

لاعب قطر يؤكد أنه لم يكن سليماً بشكل كامل في كوبا امريكا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد بسام الراوي لاعب المنتخب القطري، أنه خاض بطولة كوبا أمريكا ولم يكن جاهزاً بصورة كاملة، ولكنه شارك بناء على طلب الجهاز الفني واللاعبين.

وخسرت قطر، بهدفين دون رد من الأرجنتين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليودع العنابي البطولة رسمياً، بعد تذيله المجموعة الثانية.

وقال الراوي في تصريحات عقبت اللقاء: "حصلنا على الخبرة واحتكينا بمنتخبات قوية واكتسبنا فرصة للعب على مستويات عالية".

وواصل: "منتخب الأرجنتين مرشحًا للفوز بكوبا أمريكا ووصلوا النهائي مرتين وقبلها كانوا في نهائي كأس العالم وبالتالي المباراة لم تكن سهلة".

وتابع: "بالنسبة للخطأ الذي ارتكبته، فكل لاعب معرض للخطأ حتى الكبار واعتذر عنه كما أنني خضت البطولة ولم أكن جاهزًا بصورة كاملة ولكن اللاعبين والإدارة الفنية طلبت مني ألا أفوت كوبا أمريكا".

💫 إليكم أبرز ردود الأفعال على مباراة قطر والأرجنتين 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "لست الوحيد من أخطأ وهناك من ارتكب أخطاء في المباراة الأولى والثانية ولكننا جميعا نتعامل كفريق واحد".

الجدير بالذكر ان كلاً من كولومبيا والأرجنتين، ضمنا التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، من المجموعة الثانية.