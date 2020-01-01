الراتب يعطل انضمام ألابا إلى ريال مدريد

20 مليون يورو سنويًا؟ لا في بايرن ميونخ ولا ريال مدريد

أدت المطالب المادية المرتفعة للنجم النمساوي دافيد ألابا إلى تعطيل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ريال مدريد وإنتر الإيطالي ومانشستر سيتي قد تصدروا قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ.

ويمتلك ريال مدريد واحدًا من أفضل الفرق على المستوى الأوروبي والعالمي، ولكنه يحتاج إلى تعزيزات في بعض المراكز تمهيدًا لرحيل محتمل لبعض النجوم.

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وحسب ديفينسا سنترال الإسبانية فإن الهدف الأبرز لريال مدريد على مستوى الظهير الأيسر دافيد ألابا تفصله المطالب المادية عن الانضمام إلى الفريق الملكي.

ويريد ألابا راتبًا سنويًا يقدر بـ 20 مليون يورو، وهو ما يفوق مطالب بايرن ميونخ وريال مدريد وأغلب أندية العالم في الوقت الحالي ومع ظروف كورونا الاقتصادية.

وعلى الرغم من امتلاك ريال مدريد لمارسيلو وفيرلان ميندي والمعار سيرخيو ريجيلون، ولكن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يريد التعاقد مع النجم النمساوي منذ سنوات.

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يذكر أن ألابا يعيش فترات غير مستقرة مع بايرن ميونخ في الآونة الأخيرة وخاصة مع تألق النجم الشاب ألفونسو ديفيس وحصوله على المركز الأساسي..