تعرف على الراتب الجديد لعبدالرزاق حمد الله مع النصر

جدد هداف الدوري السعودي عقده مع حامل لقب الموسم الماضي لمدة ثلاثة مواسم إضافية

ماجد جزر فيسبوك تويتر

حسم نادي النصر السعودي ملف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، حيث تم تجديد تعاقده مع الفريق رسميًا بعد التفاوض مع اللاعب والتوصل إلى اتفاق نهائي.

وجدد هداف الدوري السعودي عقده مع حامل لقب الموسم الماضي لمدة ثلاثة مواسم إضافية، ليحسم الجدل بالبقاء مع العالمي.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل تجديد العقد المادية للاعب بشكل رسمي حتى الآن، حيث شهدت الأيام الماضية حالة جدل حوار رغبة حمد الله في الحصول على عرض مادي أفضل.

التقارير المقربة من العالمي كشف عن قيمة العقد الجديد الذي حصل عليه هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكذلك هداف كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

وأوضحت التقارير أن إدارة النصر رفعت راتب اللاعب من 11.2 مليون ريال إلى 25 مليون ريال سنويًا.

وبشكل أدق يحصل اللاعب على 2.8 مليون ريال شهريًا، كما سيحصل حمد الله على 69.4 ألف ريال بشكل يومي.

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وقدم اللاعب المغربي موسم أكثر من رائع رفقة العالمي الموسم الماضي 2018\2019، حيث تمكن من تحطيم العديد من الأرقام القياسية على الصعيد التهديفي.