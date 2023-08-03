"الرابعة محليًا" .. الأهلي يحسم التعاقد مع الصفقة المنتظرة أخيرًا!

صفقة جديدة تنضم إلى النادي الأهلي

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حسم مسؤولو النادي الأهلي السعودي، صفقة محلية جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الأهلي تعاقد مع 3 صفقات محلية في وقتٍ سابق، استعدادًا للموسم الجديد؛ وهم لاعب الارتكاز الدولي الكبير عبد الله عطيف، ونجم خط الوسط سميحان النابت، بالإضافة إلى الجناح فهد الرشيدي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عناد الرشيد، أنهت الإدارة الأهلاوية، صفقة النجم الشاب بسام الحريجي، الذي يجيد اللعب في مراكز الظهير الأيمن والارتكاز وقلب الدفاع، على التوالي.

وكتب الرشيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الخميس: "الحريجي.. رابع صفقات الأهلي المحلية، في الميركاتو".

ومنذ بداية الميركاتو الصيفي تقريبًا، وإدارة الأهلي، تسعى للتوصل إلى اتفاق مع نظيرتها في نادي الباطن السعودي، للتعاقد مع النجم الشاب؛ وهو ما يبدو أنها نجحت فيه أخيرًا.

بسام الحريجي البالغ من العمر 23 سنة، أحد أبناء نادي الباطن؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، صيف 2020.

ومع الفريق الأول بنادي الباطن.. لعب الحريجي، 42 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، دون أن يسجل أي هدف، مكتفيًا بأسيست وحيد فقط.

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