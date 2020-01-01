الرائد يكشف موقف صالح الشهري من الاستمرار مع الهلال

هل يستمر صالح الشهري مع الهلال؟

كشف نادي الرائد، عن الموقف الحالي للاعبه صالح الشهري، المعار لصفوف نادي الهلال، من الاستمرار مع الزعيم من عدمه، وذلك بعدما انتقل للزعيم مع بداية الموسم الحالي.

الهلال نجح في الحصول على خدمات الشهري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، على أن يجرى اتفاقًا جديدًا بين الناديين، سواء بتجديد الإعارة أو البيع النهائي أو العودة إلى الرائد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الرائد لم تفتح أي مفاوضات مع الهلال فيما يخص تمديد إعارة أو بيعد عقد صالح الشهري حتى الآن، بسبب توقف النشاط الرياضي.

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وتوقفت كل الأمور مع توقف النشاط الرياضي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث يتبقى في عقد الشهري مع الرائد موسمين قادمين.

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وكان صالح الشهري قد جدد عقده مع الرائد لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم الجاري، قبل أن تتم إعارته لصفوف نادي الهلال.:

وينص الاتفاق بين الهلال والرائد، على عودة صالح الشهري إلى الأخير مع بداية الموسم القادم، حال عدم تواجد أي اتفاق جديد، مثل بيع عقده أو تمديد إعارته لموسم آخر.