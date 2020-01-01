رسميًا | الرائد يُعلن تعاقده مع لاعب وسط النصر

حسم ملف اللاعب الذي يجيد في الدفاع كذلك

أعلن الرائد رسميًا تعاقده مع عوض خميس لاعب وسط ودفاع النصر في صفقة انتقال حر قبل جولتين من نهاية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الذي تُوج به الهلال.

عقد اللاعب السعودي مع ناديه العاصمي انتهى في 30 يونيو الماضي لكن تم تمديده حتى نهاية الموسم الجاري تنفيذًا لتوصيات الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب استئناف الدوري بداية أغسطس الحالي بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وارتبط خميس سابقًا بعدد من الأندية أبرزها الشباب والفيصلي والتعاون، وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مسؤولي الناديين الأول والثاني تحدثوا معه جديًا لكنه فضل عرض الرائد على اللعب لأحدهما.

حساب الرائد الرسمي على تويتر أعلن مساء أمس توقيع صاحب الـ31 عامًا على عقد يمتد لعامين قادمين، وقد كتب اللاعب على حسابه الرسمي على تويتر "وقعت عقد انضمامي لنادي الرائد متمنيًا أن أقدم مع رائد التحدي أفضل المستويات، وأشكر رئيس النادي سعادة الأستاذ فهد المطوع ومدرب الفريق السيد بيسنيك هاسي على ثقتهم بي وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم".

✍🏻|| أنهى رئيس مجلس إدارة نادي #الرائد الأستاذ فهد المطوع @falmotawaa9 قبل قليل إجراءات التوقيع الرسمي مع اللاعب " عوض خميس " بصفقة انتقال حر



العمر : 31 سنة

المركز : وسط

العقد : سنتين pic.twitter.com/dbrXFfbL11 — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 30, 2020