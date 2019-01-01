الرئيس: حظوظ شبيبة القبائل في الفوز بالدوري مازالت قائمة

الرئيس يُراهن على النجاح رغم صعوبة المهمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد شريف ملال رئيس نادي شبيبة القبائل أن حظوظ فريقه مازالت قائمة في الفوز بالدوري الجزائري هذا الموسم، رغم صعوبة المهمة والجولات الأخيرة.

ويتواجد شبيبة القبائل في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن المتصدر اتحاد الجزائر قبل 4 جولات من النهاية، ولا يفصله عن نادي بارادو صاحب المركز الثالث سوى نقطة واحدة.

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وقال ملال في تصريحات صحفية أنه يثق تمامًا في لاعبي الفريق ويُثمن الجهد الكبير الذي يبذلونه بقيادة المدرب فرانك دوما، مشددًا أن دوما يقوم بعمل جبار منذ توليه مهمة قيادة الفريق.

يُذكر أن شبيبة القبائل سيلتقي خلال المباريات الأربعة الأخيرة في الموسم فرق شباب قسنطينة ونصر حسين داي وشباب أهلي برج بوعريريج في الجولات الـ27 و29 و30، وتبقى المباراة الأهم والأكثر حسمًا أمام المتصدر اتحاد الجزائر في الجولة الـ28.